Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2020 emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık emeklilerine 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.5 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. Zamlı maaşların yatırılmasıyla birlikte emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Memur emeklileri maaş farklarını 15 Ocak itibariyle almaya başladı. Peki emekli maaş farkları ne zaman yatacak? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

2020 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK emeklileri tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 24'ünde ödemelerin yapılması planlanıyor.

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak.

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.

En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak.

En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak.

Akşam Gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül yazısında konu ile ilgili ayrıntılara değindi. İşte o yazıdan detaylar:

Şu an için en düşük memur emeklisi maaşı 2.522 TL seviyesinde. Yüzde 5.5’lik zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.660 TL’ye yükselecek. En yüksek memur ekmekli maaşı ise zam sonrası 9.230 liraya çıkacak. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.

ALIM GÜCÜ KORUNACAK

Yüzde 6.5 zam sonrası en düşük SSK emeklisi maaşı 2.130 TL olacak. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük aylığı 1.181 TL’den 1.258 TL’ye yükselecek. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.332 TL’den 1.418 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.798 TL’ye yükselecek. Bu sayede Bağ-Kur’luların da emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılacak.

AİLE YARDIMI DA YÜKSELİYOR

Memur emeklileriyle birlikte görevdeki memurlar da ocak ayında yüzde 5.5 oranında zam alacak. Memurlar maaşlarını ayın 15’inden 15’ine aldıkları için 15 Ocak tarihinde yüzde 4 zamlanmış maaşları memurların hesaplarına yatacak. Memurların elde ettiği yüzde 1.5’lik enflasyon farkı ise daha sonra maaşlara yansıtılacak. Şu an itibarıyla en düşük memur maaşı 3.676 TL. Ocak ayı zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 3.878 TL’ye yükselecek.