Yılda iki kez olarak verilen emekli bayram ikramiyeleri için araştırmalar hız kazandı. Mayıs ayındaki Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan ayında emeklilere ödenmişti. Yaklaşık olarak 12 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm detaylar..

EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi 1000 TL olarak hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kapsamında vatandaşların hesaplarına bayram öncesi 1000 TL ödenmesi bekleniyor.





EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?



Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına aktarırılıyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.