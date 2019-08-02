Emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu! Emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu.. Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek 1000 (bin) liralık bayram ikramiyenin ne zaman yatacağını araştırıyordu. Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden yararlanabilecek. Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıllarda olduğu gibi bin lira ödenecek. Emekli ikramiyesi ne zaman yatar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Ramazan Bayramı öncesi Mayıs ayının son haftasında hesaplara yatırılan biner liralık bayram ikramiyelerinin bu yılki ikinci kısmı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde yani 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyordu.

Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek 1000 (bin) liralık bayram ikramiyesinin önümüzdeki haftaiçi yani 5-9 Ağustos arasında yatırılacağı kesinleşti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine, her yıl iki dini bayram öncesi 1.000 lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. İkramiyenin verileceği tarihe kadar emekli olanlar da 1.000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek.

KİMLER KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ALACAK?

- SGK'dan emekli olanlar

- Bağ-Kur'dan emekli olanlar

- Emekli sandığı emeklileri

- Yaşlılık atlığı alanlar

- Vazife malullüğü aylığı alanlar

- Malullük aylığı alanlar

- Ölüm aylığı alanlar

- Sürekli iş göremez geliri olanlar

- Ölüm geliri olanlar

- Şehit yakınları

- Gaziler

- Muharip gaziler

- Güvenlik korucuları

- Şampiyon sporcular

- Terörden zarar göre sivil vatandaşlar

İKRAMİYE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler 1.000 TL ikramiye alıyor. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabiliyor. Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan dul eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenir. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenir.

YÜKSEK ORANLI AYLIK BAZ ALINIR

Hem kocasından, hem babasından veya hem annesinden, hem babasından ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alır. İki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksekse o dosya baz alınır. Örneğin dul eş hem babasından, hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasında aylığının oranı yüzde 75, babasından ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise 750 TL bayram ikramiyesi alır.