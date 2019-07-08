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Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak? Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi?

Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak" Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi"

Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak? şimdiden araştırılmaya başladı. Ramazan Bayramı için ödenen ikramiyeyi 31 Mayıs'ta alan emekliler, Kurban Bayramı için ikramiyelerini ne zaman alacağını merak ediyor. Aynı zaman yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi onu düşünüyor. 2019 kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözü bayram ikramiyesi dikildi. 1000 liralık emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak? Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? diye araştırıyorsanız yanıtı haberimizde yer alıyor..

Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçen sene ilk kez başlatılan uygulamayla Ramazan ve Kurban Bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile yaklaşık 12 milyon emekli Emekli ikramiyesi 2019 ne zaman yatacak? Yeni emekliler ikramiye alabilecek mi? merak ediyor. İşte yanıtı..

EMEKLİ İKRAMİYESİ 2019 NE ZAMAN YATACAK?

Ağustos ayında emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı bu yıl 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi sebebi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden faydalanabiliyor. 

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI?

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl da emekli ikramiyelerinde rakam 1000'er lirayı geçmeyecek.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. 

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