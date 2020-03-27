Emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu!

Koronavirüs salgını sonrası milyonları ilgilendiren çalışmalar yapan ve yeni ödenekler hazırlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki son gelişmeleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk A Haber canlı yayınında anlattı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Selçuk, kısa çalışma ödeneği, esnek çalışma, emekliye destekler, kısa ve uzun vadeli çalışmaları ayrıntıları ile değerlendirdi.

Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili soruya, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi." yanıtını verdi.

Selçuk, en düşük emekli maaşına vurgu yaptı, "2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun." dedi.

Selçuk emekli bayram ikramiyelerinin nisan ayında ödeneceğini hatırlattı, 2 ve 3'üncü haftayı işaret etti. Selçuk, kamu bankalarının emeklilerin evlerine bu ödemeleri ulaştıracağını da söyledi. Ödemeler için devletin kasasından 12 milyar TL çıkacak.

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"7 BİN FİRMA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDU"

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulunan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinin şartını 450 güne düşürdük. 7 bin firmamız başvurdu. Henüz başvurular sona ermedi, sürüyor. 7 bin firmanın hangisi büyük ölçekli, hangisi orta ve küçük izliyorum. Şu ana kadar en çok imalat sektöründen başvuru geldi. Brüt ücretin yüzde 60'ına kadar ödeniyor. Günlük 58 TL gibi bir ödeme yapılıyor." dedi.

"UZAKTAN ÇALIŞMA VERİMLİ GİDİYOR"

"Telafi çalışma süresini 4 aya çıkardık." diyen Bakan Selçuk, "Sistem esnek çalışma yöntemlerinden biri. Biz kamuda esnek çalışma ve uzaktan çalışmayı başlattık. Kamuda esnek çalışa ve uzaktan çalışma yıllardır kanunda vardı. Pratikte uygulanmıyordu. Bazı bölümler buna çok uygun. Dolayısıyla biz de Başkan Erdoğan'ın talimatları ile esnek ve dönüşümlü uzaktan çalışmaya geçtik. Birimlerin yapısına göre hareket ediyoruz. Kimi birimlerimiz dönüşümlü, kimileri ise uzaktan çalışıyor. İlk haftadayız verimli gidiyor. Şu an asıl olan kamudaki teşkilatımızdaki sayıyı eksilterek, virüsün yayılımını azaltmak." diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL"

"Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık." diyen Selçuk, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar." dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN TARİHİNİ AÇIKLADI

Bayram ikramiyelerine de değinen Selçuk, "2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz. Nisan'ın 2 ve 3'üncü haftasında ödenecek." ifadelerini kullandı.

HUZUREVLERİNDEKİ ÖNLEMLER

Bakan Selçuk devletin huzurevi hizmetine vurgu yaptı, "20 bini aşkın büyüğümüze huzurevlerimizde hizmet veriyoruz. Tüm önlemleri ilk günde aldık. 6 saatte bir ateşleri ölçülüyor. Bilim Kurulu ile de sık sık istişare ediyoruz. Giriş çıkışlar kapatıldı." diye konuştu.

"135 MİLYON TL'DEN 180 MİLYON TL'YE ÇIKARDIK"

AK Parti'nin sosyal yardımlara büyük önem verdiğini ve bu konuda devrimler yaptığını söyleyen Selçuk, "2002'den bu yana sosyal programlarda devrim yaptık. 43 sosyal yardım programımız var. 55 milyar lira yardım yapıyoruz. Sosyal yardımlar 0,4'lerden, 1,3'lere ulaştı. Bir kısmına nakdi sürekli yardımlar yapıyoruz. Biz vakıflar aracılığı ile de yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Vakıflara ayırdığımız pay 135 milyondu. Aylık artık 180 milyon göndereceğiz. Bu çerçevede destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

VEFA PROJESİ İLE YAPILAN DESTEKLER

"Vefa Destek Programı geçen seneden beri uyguladığımız bir pilot projeydi." diyerek detayları anlatan Bakan Selçuk, "İlk etapta 20 bini aşkın kişiye yardım etmiştik. Bu süreçte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı gelince, bu projeyi verimli hale getirmek için Ekonomik Kalkan Paketi'nde de bunu dile getirdik. Bunun koordinasyon grubu kuruldu. Valiler ve kaymakamların da koordinasyonunda bir grup. Şu an çok iyi bir hizmet sunuluyor. Sahada çok etkin bir personel gücümüz var. Kızılay, AFAD, ASDEP, jandarma, polis, çok sayıda alışkın personel var. Ramazan Bayramı'nda koli dağıtımına da gideceğiz." dedi.

"BAKAN BERAT BEY İLE YENİ PROJELERİ ÇALIŞIYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Selçuk, "Ekonomik İstikrar Paketi'nde de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yakın çalıştık. Bakan Bey ile yeni projeler konusunda çalışıyoruz. Her gün yeni adımlar atıyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin, biz her zaman yanlarında olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve tüm bakanlıklar olarak yanlarında olacağız." dedi.