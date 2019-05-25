Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmesi: Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Geçtiğimiz sene ödenmeye başlanan emekli bayram ikramiyeleri her yıl dini bayramlar öncesi ödenmeye devam edecek. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri olarak toplamda 12 milyon kişinin yararlandığı bayram ikramiyeleri için ödenme tarihleri dört gözle bekleniyordu. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Emekli bayram ikramiyesi ödenme tarihi belli oldu! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorusunun yanıtı açıklandı. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi ödenme tarihleri ve merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması az önce geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

12 milyondan fazla emeklinin yararlandığı emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2 bin TL olarak verildi. 2019 yılında Ramazan bayramında 1000 TL ve Kurban Bayramında da 1000 TL olmak üzere maaşlarla birlikte vatandaşların hesaplarına maaşları ile birlikte yatırılacak.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

– SGK'dan aylık alan

– SSK, Bağ-Kur

– Emekli Sandığı emeklileri

– Ölüm aylığı alanlar

– Şehit yakını ve gaziler

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019’da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

HAZİRAN'DA EMEKLİ OLANA İKİNCİSİ ÖDENECEK

Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

EMEKLİYE AİLE YARDIMI MÜJDESİ!

MAYIS: Bu ayda gerçekleşmesi planlanan Kamu Personel Danışma Kurulu’nda (KPDK), memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Memurlara çalışmayan eş için aylık 278 lira 69 kuruş, 0-6 yaş çocuk için 65 lira 30 kuruş, 6 yaş üstü çocuk için 32 lira 65 kuruş veriliyor. Bu tutarlar temmuzda en az; eş için 292 lira 62 kuruş, 0-6 yaş çocuk için 68 lira 56 kuruş, 6 yaş üstü çocuk için 34 lira 28 kuruşa çıkacak. Talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 361 lira 18 kuruş ek ödeme alabilecek.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TEMMUZ: Enflasyon raporuna göre, temmuz zammının, SSK ve Bağ-Kur’lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166 lira 57 kuruş artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak. Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95 lira 72 kuruş artışla 1.691 lira, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71 lira 38 kuruş artışla 1.260 lira 97 kuruşa ulaşacak. SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109 lira 9 kuruş artışla 1.927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67 lira 52 kuruş artışla 1.193 liraya yükselecek. Emeklilerin zam oranının belli olması için nisan, mayıs ve haziran enflasyon verileri gerekiyor.

ENFLASYON FARKI 3 AYDA BİR ÖDENSİN

AĞUSTOS: Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklileriyle ilgili talepler karara bağlanacak. 2020 ve 2021'in ocak ve temmuz aylarında yapılacak zam oranları belirlenecek. Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek. Sendikalar, emeklilik ikramiyesinin hesabında bir tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.