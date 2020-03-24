Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındna geçtiğimiz hafta ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketi açıklanmıştı. Corona virüs önlemlerine yönelik düzenlenen bu paketin içeriğinde, emekli bayram ikramiyesi de yer aldı. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinin bu yıl öne çekilmesine karar verildi. 2020 bayram ikramiyesi tarihi ile ilgili detaylar haberimizde…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği erken ödeme tarihi belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilere, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyesini nisan ayında vereceğiz" ifadeleriyle, beklenen müjdeyi vermiş oldu.

2020 BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bakan Selçuk, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin detaylarına değindi. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.