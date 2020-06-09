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  3. Emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir?
09 Haziran 2020 Salı 10:15 | Son Güncelleme:

Emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek" Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir"

Emekli bayram ikramiyesi almak isteyen vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Kurban Bayramı'na yaklaşırken bayram ikramiyeleri de merak edilen konular arasına girdi. Emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir? Yaklaşık 12 milyon emeklinin ilgiyle takip ettiği konu hakkında detaylar haberimizde.

Emekli bayram ikramiyesi yoğun ilgi görüyor. Emekli vatandaşlar için ek gelir kaynağı olan bayram ikramiye tarihleri araştırılıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi 2020 ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi kimler alabilir? SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri, şehit yakınları ve gaziler bu ikramiyeden yararlanabiliyor. Haberimizin içerisinden bayram ikramiyeleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2020 NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir. Ramazan Bayramı ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında erkene çekilerek vatandaşa Nisan ayında verilmişti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLER ALABİLİR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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