Emekli başvurusu sorgulama: SGK emeklilik evrak takibi işlemleri nasıl olur?

Emekli olmadan önce her vatandaşın öncelikle çalışırken yapması gereken şartlar vardır. Bunların başında prim ödemesi ve ardından yaşı tamamlamış olmak gerekiyor. Tüm bu şartlar yerine getirildikten sonra emeklilik başvurusunda bulunulabilirler. Emeklilik başvurularına dönüşler genellikle birkaç ay içinde cevap gelir. Ancak emeklilik ile ilgili bu birkaç ay içinde neler olup bittiğini başvurunun ne durumda olduğunu sorgulamanız için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kendi sitesi. Diğeri de emeklilik ile ilgili birçok işlemi halledebileceğiniz e-devlet Kapısı'dır.

Teknolojinin gün ve gün gelişmesiyle beraber artık bir çok işlemimizi kamu kurum ve kuruluşlarında uzun kuyruklar beklemeden gerçekleştirebiliyoruz. Sayısız işlemimizi özellikle E-Devlet Kapısı hayatımıza girdiği günden bu yana internet üzerinden yapabiliyoruz. İnternet üzerinden şifresiz olarak gerçekleştirebildiğimiz bu uygulamalardan bir tanesi de SGK emeklilik başvurusu sorgulama işlemidir. Aşağıda vermiş olduğumuz bağlantılar ile kolaylıkla emekli evrak takibi sorgulama işlemimizi yapabiliriz.

Emeklilik başvurunuzun son durumunu öğrenmek için yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıları kullanabilirsiniz. Emeklilik başvurusu sorgulama için ister Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web adresi üzerinde yer alan uygulama ile şifresiz olarak ve sadece T.C. kimlik numarası yada evrak dosya numarası ile işlem yapabileceğiniz gibi E-Devlet Kapısı üzerinden de E-Devlet şifresi ile aynı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, genel olarak emeklilik tahsis işlemleri 1 ila 3 ay arasında sürmektedir.

Şayet internet üzerinden Emeklilik durumu öğrenmek için işlem yapmak istemiyorsanız, bilgi edinme hakkınız kapsamında en yakın SGK il müdürlüklerine başvuruda bulunarak söz konusu bilgileri öğrenebilirsiniz.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÜZERİNDEN ARAMA

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ adresine tıklayın ve “SGK Evrak Kaydı ve Takibi” başlığı altında başvuru dosyanızın ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz.

Bu sorgulama için gerekli bilgiler TC kimlik numaranız ve kayıt yılı bilginizdir.

Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra evrak ara butonuna basarak sorgulamayı tamamlayabilirsiniz.

E-DEVLET KAPISINDAN ARAMA

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip linkine tıkladıktan sonra sistem sizden kimlik doğrulaması isteyecektir.

Kimliğimi şimdi doğrula butonuna basarak doğrulama yapın.

Bunun için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi gerekmektedir. Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

Doğrulama yaptıktan sonra sizi Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip sayfasına yönlendirecek ve sorgulama için başka SGK'ya ait başka bir siteye gitmeniz gerektiğini söyleyecek. Uygulamaya git seçeneğine tıklayarak geçiş yapabilirsiniz.

Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait olan bu siteden evrak yılı bilginizi girerek sorgulama yapabilirsiniz