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Elektronik atıklardan 330 milyon $'lık tasarruf

Elektronik atıklardan 330 milyon $'lık tasarruf

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak isteyen HPE, kullanılmış elektronik eşyaları dönüştürüyor. 2018 yılında 4 milyon adet cihazı elden geçirip yeniden kullanılır hale getiren firma, 330 milyon dolarlık tasarrufa imza attı. 

Özgül Öztürk

En fazla 2 yıl içinde bozulan telefonlar, kullanılmaz hale gelen bilgisayarlar, lap-top’lar, yazıcılar… Birleşmiş Milletler (BM) E-Atık Koalisyonu tarafından hazırlanan rapora göre dünyada her yıl 62 milyar dolarlık kayba neden olan 50 milyon ton elektronik atık oluşuyor. Uçlardan buluta platform bazlı hizmetler sunan Amerikalı teknoloji şirketi Hewlett Packard Enterprise (HPE) eski elektronik atıkları alıp parçalarını yenileyip ekonomiye yeniden kazandırıyor. 

YENİLEYİP DAHA UCUZA SATIYOR 

2018 yılında 4 milyon adet eski cihazı elden geçirip bunların yüzde 89’unu yeniden kullanılır hale getirdiklerini anlatan HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak, “Bunlar içinde dönüştürülemeyecek durumda olanların da parçalarını alıp diğer cihazlara taktık. Böylece 330 milyon dolarlık tasarruf sağladık. Bu ürünler kendi depolarımızda duruyor. Müşterilerin talebi üzerine sıfırına oranla daha uygun fiyata garantili olarak sunuyoruz. Böylece hem müşteriler daha uygun fiyata elektronik cihaz ihtiyacını karşılıyor, hem döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz” diyor. 

Mars’ta çalışacak bilgisayar yapıyor 

HPE olarak, teknolojinin geleceğine bugünden yatırım yapmaya başladıklarına dikkat çeken Güngör Kaymak, “Örneğin dev verilerin işlenebileceği bilgisayarlar üzerinde çalışıyoruz. Mars yolculuğunun mümkün kılınabilmesi için uzay boşluğunda çalışan bir bilgisayar üzerinde çalışıyoruz. NASA 2024’te ayın bilinmeyen karanlık yüzüne bir insansız araç indirmeyi planlıyor. Biz o çalışma için şuana kadar dünyada yapılmış en büyük süper bilgisayarlardan birini tasarlıyoruz.”

Esnek ödemeyle tasarruf imkanı

HPE, KOBİ’lerin teknolojiye daha kolay ulaşabilmesi için esnek ödeme uygulamasını başlattı. Kaymak, uygulamayla ciddi tasarruf ettirdiklerini kaydetti.


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