Elektrikli scooter 15 yaş şartıyla artık yasallaşıyor

AK Parti, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılmasıyla elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanma yaşını 15 olarak belirleyen 37 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu.

ÇEVRE AJANSI GELİYOR



Düzenlemeyle Türkiye’nin çevre yönetimine ilişkin stratejisi Avrupa standartlarının üzerine çıkacak. Teklife ilişkin TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılmasıyla elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını açıkladı. Muş, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye Çevre Ajansı kurulacak. İlgili Bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak. Ajansın bütçesi, genel bütçeden aktarılan tutarlardan, bağış ve yardımlardan, ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşacak. ”Muş şunları söyledi: “Son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşan ancak mevzuatta bir tanımı bulunmayan elektrikli scooter tanımı da düzenlemeye girerek yasal hale geldi. Buna göre Martı olarak bilinen elektrikli scooterlardan alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak.” Belediyeler tarafından kiralama yerlerinden bir scooterdan aylık 5 lira alınacağı belirtildi. Diğer taraftan depozito uygulaması da 1 Ocak 2022’ye erteleniyor.

OTOYOL VE ŞEHİRLERARASI YOLLARDA YASAK OLACAK



Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa elektrikli scooterlerin taşıt yolunda sürülememesi, motorlu bisikletlerin bisiklet yolunda sürülememesi, elektrikli scooterların iki elle sürüleceği, scooter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşınmasının yasak olması ve scooterların otoyol, şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerinde olan karayollarında kullanılmaması da düzenlemeye girdi. Ayrıca sürücülerin sağa ve sola dönüşlerde, bisiklet yolundaki ve şeridindeki bisiklet ve scooter kullananlara ilk geçiş hakkını vermeleri zorunlu olacak.

BELEDİYELERE BİSİKLET YOLU ZORUNLULUĞU GELDİ



Bisikletli ulaşımın artırılması için gerekli altyapı çalışmalarının planlanması yetkisi belediyelerde olacak. Belediyeler ve İl özel idareleri bisiklet yollarını, bisiklet park istasyonlarını, bisiklet ve elektrikli skuter şarj istasyonlarını, yaya yolları ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yapmaktan sorumlu bulunacak.

ÇEVREYİ KİRLETENE CEZA 1000 TL’YE ÇIKTI



Teklifle idari para cezaları yeniden düzenleniyor. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere verilen 351 TL tutarındaki ceza teklifle bin TL’ye çıkarılıyor. Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; yurtdışında olması halinde üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye 15 bin TL idari para cezası öngörülüyor.