Elektrikli araçta 2030 hedefi Avrupa liderliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai İzmit fabrikasının i20 modelinin yeni neslinin üretim törenine katıldı. İzmit fabrikasının dünyadaki Hyundai i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayıp, üretimin yüzde 90’ının ihraç edileceğini vurgulayan Varank, “5 kıtada 200’den fazla ülkeye ihracat yapabiliyoruz. 200 bini aşkın çalışan bu sektörden ekmek yiyor” dedi.

YERLİLİK ORANI % 60

Varank, yıllık yaklaşık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1,7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan’ın ülkedeki ihracatçılar arasında ilk 5’te yer aldığına değinerek, “Birazdan açacağımız üretim hattı, 27 aylık sıkı çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Yılda yaklaşık 85 bin adet i20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90’dan fazlası başta Avrupa olmak üzere ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60’ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak” açıklaması yaptı. “Elektrik motoru, inverter, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz” diyen Varank, şöyle konuştu:

YENİ MÜJDE BUGÜN MÜ?



“Yakında otomotivde yeni yol haritasını paylaşacağız. Bu gelişmelerden Türkiye’deki tüm markalar faydalanacak. Türkiye’de üretimin markaları global pazarlarda çok daha rekabetçi hale getireceğini göreceğiz.” Varank, ardından Twitter’dan ‘29 Ağustos, 15.30’u işaret eden bir paylaşım yaptı.

23 YILDA 2 MİLYON ARAÇ



Hyundai Assan Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkanı Ickkyun Oh, “Fabrikada A ve B segmentinde yer alan i10 ve i20 modellerini üretiyoruz. “23 yılda iç pazar ve ihracat pazarları olmak üzere üzere 2 milyondan fazla araç ürettik” açıklaması yaptı.

BATARYADA ÜRETİM MERKEZİ OLACAĞIZ



Türkiye’nin yerli ve milli üretimi olacak TOGG otomobiline de değinen Bakan Varank, “Biliyorsunuz 18 Temmuz’da Gemlik’te fabrikamızın temellerini attık. Otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını en az yüzde 75 seviyelerine çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa’da lider, dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezi haline getirmek istiyoruz. Alt teknolojilerin üretilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir alan. Elektrik-elektronik sektörlerinde üretim yapan şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmasını destekleyeceğiz” dedi.

HİBRİT VERSİYON İLK KEZ ÜRETİLİYOR



Yıllık 2 milyar dolar ve üzeri ihracatla ekonomiye katkı sağladıklarını ifade eden Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Yepyeni bir platform kullandığımız modelimiz i20’yi ilk kez hibrit motor seçeneğine sahip olarak da üretiyoruz. Sınıf lideri olmasını hedeflediğimiz modelden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Avrupa’daki yeni i20 satış hedefi toplamıysa 350 bin adet ” açıklaması yaptı.