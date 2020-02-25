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  3. Elektrik tüketiminde 14 AB ülkesini geçtik

Elektrik tüketiminde 14 AB ülkesini geçtik

Elektrik tüketiminde 14 AB ülkesini geçtik

BEDAŞ, ‘yılın en'leri raporunu açıkladı. Buna göre hizmet verilen abone sayısı 2019 sonu itibarıyla 5 milyon 134 bine ulaştı.

Bu dönemde 1 milyon 419 bin yeni abone geldi. Türkiye’de toplam elektrik abone sayısı 44.8 milyon düzeyinde. BEDAŞ, toplam abonelerin yüzde 11.4’üne yani 5.1 milyon tüketiciye hizmet veriyor. 2019’da Türkiye’nin toplam tüketimi, 300 milyar kWh civarında gerçekleşirken bunun yüzde 9’luk kısmı İstanbul Avrupa Yakası’ndan geldi. İstanbul’un Avrupa Yakası, elektrik tüketiminde 14 Avrupa ülkesini geride bıraktı.


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