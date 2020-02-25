Elektrik tüketiminde 14 AB ülkesini geçtik

Bu dönemde 1 milyon 419 bin yeni abone geldi. Türkiye’de toplam elektrik abone sayısı 44.8 milyon düzeyinde. BEDAŞ, toplam abonelerin yüzde 11.4’üne yani 5.1 milyon tüketiciye hizmet veriyor. 2019’da Türkiye’nin toplam tüketimi, 300 milyar kWh civarında gerçekleşirken bunun yüzde 9’luk kısmı İstanbul Avrupa Yakası’ndan geldi. İstanbul’un Avrupa Yakası, elektrik tüketiminde 14 Avrupa ülkesini geride bıraktı.