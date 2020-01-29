Elazığ'da 3.850 konut bu yıl sonunda hazır

Depremin vurduğu Elazığ’da yeni konutların inşaası için süreç başladı. İlk etapta projesi hazırlanan 3.850 konut için ihaleler şubat sonu yapılacak. Konutlar yıl sonunda teslim edilecek. Malatya’da ise hasar tespiti bitince süreç başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre Elazığ Mustafa Paşa’da 300, Sürsürü’de 200, Sivrice’de 350, Yemişlik’de 2 bin, köylerde de 1000 konut yapılacak. “Yıl sonuna kadar inşaatları bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diyen Kurum, Elazığ’da ellerinde 400 adet hazır konutun bulunduğunu, bu konutların evleri yıkılan veya yanan vatandaşlara tahsis edeceklerini de belirtti.

5 KATI GEÇMEYECEK

Kurum şunları söyledi: “Mustafa Paşa Mahallesi’nde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Hasar tespit çalışmaları ve binaların risk durumları en geç iki gün içerisinde tamamlanacak. Burada toplam 19 bin metrekare alanda 300 konut projelendiriyoruz. Zemin artı beşi katı geçmeyecek şekilde proje şekillenecek. Yemişlik’te toplamda toplamda 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz.”

İNŞAAT ŞUBATTA

Sivrice’de konteyner kent kurulduğunu ve kalıcı konutlarla ilgili yer çalışmasının yapıldığını vurgulayan Kurum, “Kalıcı konutlar için Sivrice’de 60 bin metrekarelik alanda zemin artı iki olacak şekilde Hazar Gölü’ne nazır konutları inşa edeceğiz. Burada 350 konutluk proje yapıyor olacağız” dedi. Kurum, “Yeni konutlara şubat sonu, mart başı başlayacak ve en geç yıl sonuna kadar da tamamlanacak süreci inşallah başlatmış olacağız” diye konuştu. Malatya’daki hasar tespit çalışmalarının ardından bu ildeki projelerin başlangıcını da bugün (dün) itibarıyla vermiş olacağız” dedi

YEMİŞLİK’E 10 BİN KİŞİLİK UYDU KENT

Bakan Kurum, “Yemişlik’te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada ilk etapta 2 bin konut yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sayıyı hasar tespit durumuna göre artıracağız. Böylece burada önemli bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bu konutlar zemin artı iki ve zemin artı üç katı geçmeyecek” dedi.

1000 kişilik hasar tespit ekibiyle sahada olduklarını belirten Bakan Kurum, Elazığ merkez ile Sivrice ve Maden ilçelerinde 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı, Malatya’nın Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 acil yıkılacak yapı bulunduğunu sözlerine ekledi.

KÖYLERE 1000 KONUT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden etkilenen köylerde Tarımköy Uygulaması’nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini anlatan Kurum “Bu çerçevede Elazığ’ın köylerinde 1000 adet Tarımköy Uygulaması yapacağız. Su basmanına kadar betonarme üzerine de çelik konstrüksiyon yapılar olacak. Bunu köylerimizdeki hasar durumuna göre 20’şer 30’arlı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek ahırları da projelendireceğiz” dedi.