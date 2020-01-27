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  3. Elazığ ve Malatya'daki çiftçiler için tarımsal destekler bugün ödenecek

Elazığ ve Malatya'daki çiftçiler için tarımsal destekler bugün ödenecek

Elazığ ve Malatya'daki çiftçiler için tarımsal destekler bugün ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşayan çiftçilerin 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33,3 milyon liralık tarımsal desteklerini, bugün üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'ya yönelik tarımsal destek ödemelerindeki değişikliğe ilişkin bilgi verdi. 

İki ilde bulunan çiftçilerin tarımsal destek ödemelerini bugün yapacaklarını belirten Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya'da bulunan çiftçilerin 31 Ocak'ta yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, bu kapsamda Elazığ ve Malatya'daki üreticilere buzağı için 23 milyon lira, yem bitkileri için 6,5 milyon lira, hububat için 3 milyon lira, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) için 700 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için de 100 bin lira destek ödemesi yapacaklarını kaydetti.

(AA)


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