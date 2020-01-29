Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelere kredi desteği verilecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz.



Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız."