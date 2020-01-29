Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelere kredi desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank "KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz" dedi.
Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelere kredi desteği verilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla KOSGEB'in Acil Destek Kredisini uygulamaya aldık. Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören işletmelerimize 100 bin liraya kadar faizsiz ve 1 yıl geri ödemesiz kredi vereceğiz.
Üreten, değer katan ve istihdam oluşturan tüm girişimcilerimizin yanındayız. Sadece 2019 yılında 136 milyar liralık 5 bin 691 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu projeler tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam olmasının önünü açmış olacağız."