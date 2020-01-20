Ekonomiye yıllık 1 milyar dolar katkı sağlayacak! Limana 'çağ atlatan' Galataport'ta geri sayım başladı

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Eskiden kentler limanların etrafına kurulurmuş. Şehirlerin kalbi de paranın, ticaretin merkezi olan bu bölgelerde atarmış. Karaköy İstanbul tarihinde böyle bir öneme sahip. Ancak son dönemde semt ne yazık ki eski cazibesini koruyamadı. Gümrüklü saha halkın girişimine kısıt oluşturdu, İstanbulluların Boğaz’la bağlantısı koptu. Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığıyla hayata geçerilen Galataport projesi Boğaz hattını halka açarak, bu bağı tekrar sağlamayı vaat ediyor. 1.7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen projede geri sayım başladı. Galataport Liman İşletmeciliği Yatırımları Genel Müdürü Erdem Tavas, Galataport Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan ve Proje Geliştirme Pazarlama ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak’la gelişmeleri konuştuk.

Son dönemin en fazla merakla beklenen projesi Galataport. Proje bittiğinde nasıl bir Karaköy’le karşılaşacağız?

Erdem Tavas: Burası hep bir liman sahasıymış. Ama bu kadar yıldır hiçbirimiz adım atamadık. Hiç buradan Boğaz’ı göremedik. 200 yıldır bunu kimse deneyimleyememiş. Buranın hikayesi çok farklı.Tarihi binalarımız var. Bu binalar restore edilerek gerçek ihtişamlarına kavuşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde zeminin altında kruvaziyer terminalı yok. 1.2 kilometre kesintisiz bir sahil şeridimiz var. Biz bu projede terminali yer altına alarak ilk kez İstanbulluları bu sahil şeridinden Boğaz’la buluşturmuş olacağız.

Bina yükseklikleri ne kadar?

Tarihi binalara zaten değişiklik yapılmıyor. Bizim binalarımız ise onlardan daha alçak, maksimum 4 kat olacak. Deniz tarafında 15.5 metrelik yükseklik hakkımızı çoğu yerde kullanmayıp, 10.5 metrede bitirdik.

Neler var projenin içinde?

Dünya çapında da çok büyük sayılan bir projeden bahsediyoruz. İçinde çok lüks bir otelimiz, ofislerimiz, alışveriş ve yeme içme alanlarımız, 2 müzemiz ve İstanbul’un ilk müze meydanlarından biri olmaya aday bir meydanımız olacak. Dünyada liman fonksiyonunun bu tür farklı fonksiyonlarla beslendiği başka bir örnek yok. Dünyada sadece 10 seçkin lokasyonda bulunan Peninsula markasının 177 odalı lüks otelinde İstanbul’u yansıtacak bir konsepti olacak.

Peki Galataport’un Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sağlamasını bekliyorsunuz?

7 milyonu turist olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçi bekliyoruz. 1 milyonu kruvaziyer yolcusu olacak. 500 bin kişilik de tayfası var. Yani 1.5 milyon kişi kruvaziyerle gelecek. Normal bir turistin 50 euro harcıyorsa, bir kruvaziyer turistinde 200-250 dolara çıkıyor. Biz ise haftada 500 euro harcayan bir yolcuya da 20 bin euro harcayan bir yolcuya da hitap edebiliyoruz. 25 milyon ziyaretçiden yılda 1 milyar dolarlık bir ticaretin döneceğini düşünüyoruz.

Denizden ulaşım olacak mı?

Projenin 3 yerinde indi bindi noktası yaptık. İnsanlar kendi özel tekneleriyle de gelebilecek. Büyük şehir belediyesi turları olacak. Boğaz’ın farklı noktalarından shuttle sistemi olacak. Gemi yolcularını buradaki trafiğe katmadan teknelerle tarihi yarım adaya götürmek istiyoruz. Boğaz turlarını da buradan başlatmak istiyoruz.

İSTANBUL ÇOK ÖZLENMİŞ

Açılış ne zaman?

Figen Ayan: İlk gemi 5 Nisan tarihinde gelecek. Diğer tüm ticari alanlar mayıs sonunda açılacak. Otel ise 2021 yılına sarkacak.

Peki bu sene için beklentiler nasıl?

60 seferle 75 bin yolcu bekliyoruz. Asıl trafiğimiz 2021 yılında hızlanacak 176 seferle 350 bine yakın yolcuya hizmet vereceğiz. Bu dışarıdan sadece bir rakam gibi görülebilir ama aslında bu çok önemli bir rekor. 9 ay önce bölgede yaşanan krizler nedeniyle sıfır noktasınyadık. Gemileri Pire’ye, Kuzey Avrupa’ya, Asya’ya bile kaçırmıştık. Ama artık geri döndük. 27 firma burayı rotalarına ekledi. Bu şunun göstergesi; İstanbul çok özlenmiş bir şehir. Akdeniz çanağında gezen gemi firmaları, Barselona’dan, Venedik’ten bile sıkıldılar.

‘DOĞRU YERDE Mİ İNİYORUM’ DİYECEKLER

En son kruvaziyer gemisi 2016’da gelmişti. O zaman buraya gelenler Galataport’la ne fark görecek?

Çok şaşıracaklar. Daha önce gördükleri yer birkaç çağ atlamış gibi hissedecekler. ‘Acaba ben doğru yerde mi iniyorum’ diyecekler. Çok modern bir kompleksle karşılaşacaklar. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar lüks bir terminal yok. Miami’de bile eski antrepo binaları gibi ağırlıyorlar gleenleri. Roma’ya açılan kapı bile bir çadırdan ibaret bir bina. Biz sektörü başka bir boyuta taşıdık.

Nusr’et yeni bir markayla geliyor

Peki Galataport’a gelen turistlere nasıl para harcatacaksınız?

İrem Yücel Kaymak: Toplam 250 adet ticari ünite var. Bunların yüzde 35’lik kısmı da yeme içme alanlarından oluşuyor. 22 tane farklı binamız var. Alışveriş alanları ise bu binaların arasındaki sokaklardan oluşuyor. Sürprizli bir plan yaptık, köşeyi döndüğünüzde küçük ilginç bir mağaza görebileceksiniz. Deniz tarafında ise farklı mutfaklardan oluşan restoranlar olacak. Doğuş hem kendi yeme içme markalarıyla hem de buraya özel geliştirdiği yeni konseptlerle olacak. Doğuş’un 5-6 yeni markası gelecek. Nusret’le ise farklı şeyler çalışıyoruz. Bildiğiniz Nusret Steakhouse olmayacak.