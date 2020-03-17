Ekonomiye virüs paketi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüse karşı yol haritası hazırlandığını açıkladı. Twitter’dan açıklama yapan Albayrak’ın verdiği bilgiye göre ekonomide bir dizi tedbir devreye girecek. Başta turizm olmak üzere kesintiye uğrayan ticarete dönük önlemler ve destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından bu hafta içinde duyurulacak.

YOL HARİTASI HAZIR



Albayrak, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisine etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem olarak belirlediklerini bildirdi. Tüm kurumların dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını kaydeden Albayrak “Koronavirüs ile mücadelede olduğu gibi ekonomik etkileri ile mücadelede de ‘sorun küresel, mücadele ulusaldır. Bu kapsamda, TOBB başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşundan ve sektör temsilcilerinden sürece ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerini aldık” dedi.

KORUMA KALKANI



Albayrak, Türkiye’nin böyle süreçleri çok rahat bir şekilde atlatmanın güvencesi konumunda olan; güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücüne, dinamik bir iç pazara sahip olduğunu belirterek, olası bir küresel türbülansa hazır olduklarını söyledi. Bakan Albayrak “Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki, atılacak adımlar ekonomi için olduğu kadar ekonominin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır. Üretim ve istihdamın sekteye uğramaması önceliğimiz” dedi. Bakan Albayrak tedbirlerin hızla alınacağını da sözlerine ekledi.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK



Albayrak, “En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyu atacaktır” diye konuştu.

TOBB’DAN ŞİRKETLERE ÇAĞRI



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, odalardan gelen sorunları ve önerileri Bakan Albayrak’a ilettiklerini ve bunları ilgililere aktarmaya devam edeceklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Şirketlerimizin sıkıntı ve önerisini üyesi oldukları oda, borsalara iletmelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

KURALAR İZLEYİCİSİZ



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında İstanbul’da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi seyircisiz yapıldı. Öte yandan ÇAYKUR’un işçi alım kura çekimi Kovid-19 tedbirleri kapsamında izleyicisiz yapıldı.

İŞ DÜNYASI: ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVE HAZIRIZ



İş dünyası temsilcileri, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda değerlendirmelerde bulunurken, ‘üzerimize düşeni yapmaya hazırız’ mesajı verdi. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) yapılan açıklamasında, “İş dünyası olarak gerek toplumumuzun sağlığı gerekse ekonomimiz açısından bu dönemin en az hasarla atlatılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadesi kullanıldı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ise koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.

ATO KOLAYLIK BEKLİYOR



Açıklamada “Hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor” denildi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise virüs nedeniyle alınan tedbirleri desteklediklerini belirtererek “Oluşacak ekonomik kayıplar en aza indirilmeli” dedi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ise yaptığı açıklamada salgından etkilenen çok sayıda sektör bulunduğunu, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

HALDE FİYATLAR % 80 UCUZLADI



Koronavirüs tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, gümrük kapılarının kapatılması yüzünden tarım ihracatındaki düşüşün iç piyasada bolluğa neden olduğunu ve fiyatların yüzde 80’e varan oranda düştüğünü söyledi.

DOMATES 2 LİRAYA DÜŞTÜ



Batman şunları söyledi: “Geçen seneyi baz alırsak, fiyatı 1.5 -2 TL olan lahana şu an 30-40 kuruş. Kırmızı lahana da 2-3 TL’den 25-30 kuruşa düştü. Maliyeti 2.5-3 TL olan mandalinanın satışı 1-1.20 TL. Bazı marketlerde 6.90-7 TL’ye satılabiliyor. 2.5 TL olan soğan 1 TL., patates 1.30 TL. 15 gün önce 6-7 TL olan organik salkım domates şu an 2-2.5 TL. Büyük düşüş var.”