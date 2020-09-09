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  3. Ekonomiye ilk yarıda 349 milyar lira destek
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:05 | Son Güncelleme:

Ekonomiye ilk yarıda 349 milyar lira destek

Ekonomiye ilk yarıda 349 milyar lira destek

Yapı Kredi, koronavirüs sürecinde ekonomiye desteğini sürdürüyor.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 76’ncı yaşını kutlayan bankanın, Bahçekapı’da açılan ilk şubesi ve 1 milyon lira sermayeyle 2. Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu hatırlattı.

REKOR SENDİKASYON

Erün, şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz şu günlerde müşterilerimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimizle ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık. Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dâhil olduk. ‘Çek Ödeme Destek Paketi’ ve ‘Opex Kredi Destek Paketi’nde lider bankalar arasında yer alarak bu dönemde de müşterilerimizi destekledik.”

Erün “İhracatı desteklemek adına yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. 38 bankanın katılımıyla gerçekleştirilen krediyle 870 milyon dolarlık fonlama sağladık” dedi.

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