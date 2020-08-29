Ekonomiye güvende % 4.4'lük artış

Koronavirüs salgını nedeniyle nisanda tarihinin en düşük seviyelerini gören ekonomik güven endeksi, toparlanmasını ağustos ayında da sürdürdü. Nisanda 51.3’e düşen endeks, üst üste 4. ayında da yükselişini sürdürdü ve ağustosta yüzde 4.4 artışla 85.9 seviyesine yükseldi. TÜİK’e göre, ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artıştan kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık yüzde 5.8 artarak 105.2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.7 yükselerek 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.2 artışla 94.9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2.3 azalarak 85 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi ise, ağustosta yüzde 2.2 azalarak 59.6’ya düştü.

‘V’ İLE DİPTEN DÖNÜŞ



Temmuzda açıklanan göstergeler de ekonomideki dipten dönüşü ve ‘V’ şeklindeki toparlanmayı gözler önüne serdi. Toparlanmanın ilk sinyalleri, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nde (PMI) görüldü. Nisanda 33.4’e kadar gerileyen endeks, temmuzda 56.9’a çıkarak Şubat 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Nisanda yüzde 30.2 düşen sanayi üretim endeksi, mayıs ve haziranda yüzde 17’nin üzerinde yükseliş kaydetti.

‘BATTIK, BİTTİK’ LOBİSİ YİNE ÜZÜLECEK!



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin açıklanmasının ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, “Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82.2 iken, ağustos ayında yüzde 4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok. Yola devam!” paylaşımında bulundu.