Ekonomiye 454 milyar lira kredi desteği

Toplam kredi büyüklüğünü 162.1 milyar TL artıran Halkbank’ın toplam kredileri 561.2 milyar TL’ye ulaştı. Üçüncü çeyrek sonunda nakdi kredileri 453.9 milyar TL’ye ulaşan bankanın nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 42.9 oldu. Bankanın toplam mevduatı yılsonuna göre yüzde 48 yükselerek 440.6 milyar TL’yi aştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Üçüncü çeyrek boyunca iş yerlerinin yeniden faaliyete geçmesi, sınırlı da olsa turizm bölgesindeki işletmelerin müşteri kabul etmeye başlaması ve yurtdışından gelen siparişlerin artması ekonomideki iyimserliği artıran faktörler oldu. Bu dönemde tüm sektörlere desteğini artıran bankamız, zor günlerde müşterilerimizin yüzünün asılmasına müsaade etmemiştir. Pandemi dönemine özel uygulamalarımızın yanı sıra, yenilikçi ürünlerle reel kesime desteği sürdüreceğiz.”