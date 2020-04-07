Ekonomistler görüş bildirdi: Koronavirüs sonrası ülkeler 'iç'e dönecek

DÜNYADA KAMUNUN AĞIRLIĞI ARTACAK



Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı ve ekonomist Özlem Derici Şengül salgının ardından dünyada ekonomik ve sosyolojik bazı değişimlerin yaşanabileceği öngörüsünde bulundu. “Salgın sonrasında dünyada kamunun ağırlığı artacaktır” diyen Şengül ülkelerin daha içe dönük hale gelebileceğini tahmin ettiğini belirterek, ortak çözümün ortaya konulamaması veya gecikmesi durumunda ülkelerin de içe kapanacağını söyledi.

TÜRKİYE BU SÜREÇTEN DAHA AZ ETKİLENİR



Virtus Glocal Yönetici Ortağı İnanç Sözer alınan önlemler konusunda Türkiye’de bunu koordineli yapan bir siyasi iradenin bulunduğunu belirterek “Ne yazık ki, Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın hızına henüz bürokrasi ve bankacılık kesiminin uyum sağlayamadığını görüyoruz” dedi. “Her ülke kendini kurtarma derdinde” diyen Sözer’e göre Türkiye hazirandan sonra bu süreçten daha az etkilenecek.

KREDİYE ERİŞİM ZORLAŞACAK



Econs Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk ise alınan her önlemin pozitif etkisinin olacağını ancak yeterli düzeyde bulunmadığını söyledi. “Dünya salgınla birlikte yeni döneme girdi” diyen Yükseltürk “Batık firmaların ayıklanıp, diğer firmalara da sermaye konulması söz konusu olabilir. Önümüzdeki dönemde dünya genelinde krediye erişim daha kolay olmayacak. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında faizlerin arttığı bir döneme gireceğiz” şeklinde konuştu.

IMFCOIN PROJESİ HAYATA GEÇEBİLİR

Koronavirüs sonrasında dünya ekonomisinin bu salgından nasıl bir tablo ile çıkacağı konuşulurken, çarpıcı bir açıklama da Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam’dan geldi. Dönemin IMF Başkanı Christine Lagarde’ın 2017 yılındaki açıklamasını hatırlatan Salim Çam, “Lagarde, kripto-dijital IMFCoin’in dünya rezerv parası haline gelmesi için ‘jeopolitik’ bir olayın gerekli olduğunu ifade etmişti. Yani ya bir savaş ya da ekonomik kriz. Lagarde’nin bahsettiği savaş, bugünkü koronavirüs olabilir” dedi. Başlayan bu yeni dönemle birlikte IMF’nin tıpkı bugün FED’in istediği şekilde hiçbir sınır olmadan Dolar basması gibi IMFCoin basacağını söyleyen Çam, IMFCoin’in ülkeleri rezerv biriktirmekten de alıkoyacağını ifade etti.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÇIKAR



Çam “Özellikle Çin’den gerçekleşen ithalata kapılarını kapatan ülkeler Türkiye’deki firmalarına kapılarını açacaklar. Bu durumdan Türkiye planlı davranırsa güçlü çıkacaktır. Ayrıca yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin bazıları Türkiye’de üretilmeye başlamıştı. Koronavirüs dışardan aldığımız birçok ürünün içeride üretilmesi konusunda bize hız verebilir. Tabii ki bu durum planlamayla mümkün” dedi.