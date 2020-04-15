Bakan Albayrak son dakika açıklamaları! Ekonomik İstikrar Kalkanı son durum ne? İşte yanıtı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son dakika açıklamalarında bulundu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak nakdi yardımların başladığını hatırlattı. 2.1 milyon aileye nakdi yardımın yapıldığını belirten Bakan Albayrak çok yakın zamanda 4.4 milyon ailenin tamamına da yardımların ulaşacağını açıkladı. İşte Bakan Albayrak son dakika açıklamaları..

BAKAN ALBAYRAK SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

"Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz."

"Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu."

"Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi."

"İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik."

"Hiçbir uluslar arası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz."