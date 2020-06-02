Ekonomik destek paketleri tüm kesimlere 'kalkan' oldu

Koronovirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın devreye aldığı Ekonomik İstikrar Kalkanı programı çerçevesinde, bugüne kadar atılan adımların toplam tutarı 260 Milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu kapsamda atılan adımların ekonomik büyüklüğü (çarpan etkisi) 600 milyar TL’yi aştı.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadele sürecine kamu finans kuruluşları da destek verdi. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım bankaları Temel İhtiyaç Desteği olarak 6 milyon vatandaşımıza 39 milyar 117 milyon TL kaynak sundu.

TÜM KESİMLERE DESTEK SAĞLANDI

Esnaf Destek Paketi Kapsamında 684 bin 103 esnafa 16 milyar 906 milyon TL finansman desteği sağlandı. PARAF ticari kart için 484 bin 390 esnafa 9 milyar 263 milyon TL kredi kartları tahsis edildi. Esnafa sunulan toplam destek 26 milyar 169 milyon TL’yi buldu.

İşletmelere sunulan KGF Kefaletli İşe Devam Kredi Desteği sonucunda 192 bin 645 firmaya toplam 151 milyar 734 milyon TL finansman tahsis edildi. Destek sunulan firmaların %97’si KOBİ’ler oluşturuyor.



Şu ana kadar yaklaşık 5.5 milyon aileye 1000 TL’lik nakit desteği sağlandı.

Sosyal koruma kalkanı kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği ile 4,5 milyonu aşkın vatandaşa 6 milyar kaynak aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyondan fazla mükellefin 66 Milyar TL’yi bulan Muhtasar, KDV ve SGK Prim ödemelerini 6 ay erteledi.

PANDEMİYE RAĞMEN EKONOMİK BÜYÜME

Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak Avrupa Birliği, G-20 ve OECD Ülkeleri arasında birinci sırada yer aldı ve yılın ilk çeyreğini %4,5 büyümeyle tamamladı.

FİNANKMAN PAKETLERİ DEVREYE GİRDİ

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni finansman paketi hayata geçirildi.

İşte Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından açıklanan destek paketleri:

1. KONUT FİNANSMAN PAKETİ

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak.

2. TAŞIT FİNANSMANI PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49-%0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci El Taşıt Finansman Paketi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82-finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli-2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanların da azami limit 150 Bin TL olacak.

3. SOSYAL HAYATI DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında hazırlanan "Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı" ile yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak.

Bu kapsamda asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira finansman tutarıyla 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar, bankaların internet sitesinde yayımlanacak.

4. TATİL DESTEK FİNANSMAN PAKETİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri, ilgili firma ve banka tarafından ödenecek. Müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı finansmanın oranı aylık yüzde 0,67 oranına denk gelecek.

KAMU BANKALARINDAN TARİHİN EN DÜŞÜK KONUT KREDİ FAİZ HAMLESİ!



Yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) tarafından 4 ayrı finansman paketi hayata geçirildi.

1- Konut Destek Paketi

Konut desteği kapsamında birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 oran ile finansman imkanı sunulacak.

2- Taşıt Kredi Paketi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır binek araç veya ticari araç satın alacak müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 oran ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak.

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere 6 ay ödemesiz yüzde 0,82-oran ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

3- Tatil Destek Paketi

Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman sağlanacak.

4- Sosyal Hayat Destek Paketi

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılacak asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 -ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 oran ile finansman imkanı sunulacak.