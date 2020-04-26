Ekonomik destek paketi 200 milyar liraya ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında atılan adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Albayrak, Twitter’dan yaptığı video paylaşımında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında devreye alınan adımların geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi. Vergi ötelemeleri, ticari hayatın aksamaması için devreye alınan tedbirler, kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteğiyle bireysel, esnaf ve işletmelere yönelik destek paketlerinin üretim gücüne, esnafa ve istihdama koruma kalkanı sağladığına işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

İŞİNİ KAYBEDENE 1000 TL

“Şu ana kadar yaklaşık 4.4 milyon ailemize 1000 liralık nakdi destek yardımında bulunduk. Ayrıca destek kapsamına girmeyen ancak bu dönemde gelirini, işini kaybeden vatandaşlarımıza da 1000 lira nakdi yardım yapacağız. Bu kapsamda e-Devlet üzerinden başvuruları başlattık. Vatandaşlarımızın bireysel ihtiyaçları için devreye aldığımız ‘Temel İhtiyaç Desteği’ kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.”

ESNAFA 17 MİLYARLIK CAN SUYU



Albayrak, esnafa yönelik destek paketine de değinerek, “Esnaf Destek Paketi için 582 bin esnafımız başvurdu. 448 bin 148 esnafımıza 8 milyar 390 milyon lira finansman tahsisi yapıldı. Paraf Ticari kartta da 303 bin 565 esnafımıza kartları tahsis edildi. Paraf kartla beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı” dedi.

BU DÖNEMDE TÜRKİYE’YE KARŞI BÜYÜK EKONOMİK GÜVEN OLUŞTU



Bu süreçte ekonomiden sağlığa sergilenen performans, vatandaşların ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafının Türkiye’ye karşı büyük bir güven oluşturduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti: “Bu güvenin ekonomik yatırımlara, güçlü işbirliklerine dönüşeceğine dair oldukça güçlü sinyaller alıyoruz. Kovid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz. Tüm bu konuları detaylı konuşacağımız Genişletilmiş Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştireceğiz. Ramazan-ı Şerif’e kavuştuk. Rabb’imizden bu mübarek günlerde ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa rahmetiyle muamele eylemesini niyaz ediyoruz. Bizi bu hastalıktan, bu sıkıntılardan kurtararak bayrama kavuştursun.”

KAMU BANKALARININ KREDİSİ İŞE YARIYOR



Kamu bankalarınca, devreye alınan kredi destek paketleri, esnafın yanı sıra maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları da rahatlattı. Torbalı’da yaşayan ev hanımı Şakire Sarpkaya, aldığı krediyle dikiş işlerine başladı.

VİRÜSÜN YAYILMA HIZINI KIRDIK



“İşletmelerimize sunduğumuz KGF kefaletli İş’e devam Desteği kapsamında da başvurular 143 bin 769’a ulaştı” diyen Bakan Albayrak, “Bu kapsamda 119 bin 804 firmamıza, 107 milyar 412 milyon lira finansman tahsis edildi.” diye konuştu. Albayrak, Kovid-19’un etkisini ve yayılma hızını kırdıklarını belirterek, tüm sağlık çalışanları ve Sağlık Bakanlığı’nın eşsiz gayretleriyle en kısa zamanda bu virüsten kurtulan ülkeler arasına Türkiye’nin de gireceğini ifade etti.