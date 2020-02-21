'Ekonomideki iyileşme tabana da yayılacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘Türkiye için Değişim Başlıyor’ ismiyle sürdürdüğük reel sektör buluşmaları çerçevesinde dün Gaziantep iş dünyası ile bir araya geldi. Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak “Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Bunun için gece gündüz demeden çalışacaklarını anlatan Albayrak uygulanan her politikanın makro-ekonomik göstergelerdeki kazanımları koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını söyledi.

HÜSRANA UĞRATTIK

Albayrak “Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz” dedi. Albayrak şunları söyledi: “Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, bir araya gelmemizden, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara’da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle ‘kriz sevdalılarını’ hüsrana uğrattık.”

PRİM VERMEYİZ

Albayrak sözlerine şöyle devam etti: “Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. 1.5 yıldır ‘Faiz inerse kur sıçrar,’ ‘Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz’ ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin.”

ALBAYRAK’TAN ÇİFTE MÜJDE

1- İVME’YE SABİT FAİZ GELDİ

İVME Paketi ile ilgili bir müjdeyi paylaşmak istediğini duyuran Albayrak “Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek için devreye aldığımız İVME’de artık TLREF ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız” dedi.

2- İSTOD’DA 1 PUAN DÜŞÜŞ

Bir müjde de İstihdam Odaklı İşletme Kredisi (İSTOD) konusunda veren Bakan Albayrak “Faiz oranlarını sektörlere göre 1-1.5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a indi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Albayrak İSTOD ile bugüne kadar 35 milyar lira kredi tahsis edildiğini belirtti. Albayrak ayrıca Kalkınma Bankası aracılığıyla Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli TL’ye dayalı fonlama modelini hayata geçireceklerini de belirtti.