Ekonomide geçen 1 yıl içinde neler yaşandı? Maskeli-mesafeli yılda tekrar büyümeye geçtik

YILIN OLAYI: KARADENİZ’DE DOĞALGAZ KEŞFİ



Ağustosta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih’in Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğini açıkladı. Ekim ayında rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığı ve toplam rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığı duyuruldu.



TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ DÜNYADA TESCİL EDİLDİ



2 Ocak: Mobilyada KDV yüzde 8’e indi.

6 Ocak: Avrupa, Rusya, ABD’nin de aralarında olduğu bazı yerlerde Türkiye’nin Otomobili’nin tasarımları için tescil başvuruları yapıldı.

15 Ocak: BTK, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı üzerine Wikipedia’yı erişime açtı.

31 Ocak: 2 yıllık gösterge tahvilin faizinde yüzde 9.96 ile tek hane yakalandı.

BANKALARIN MASRAF KALEMLERİ DÜŞÜRÜLDÜ



4 Şubat: Türkiye’nin nüfusu, 2019 yılında 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu, yıllık nüfus artışı binde 13.9’a geriledi.

10 Şubat: BDDK, bankalarca müşterilerden alınan ücret, komisyon ve masraf türlerine ilişkin kalemleri 20’den yüzde 16 seviyesine geriledi.

19 Şubat: IMF, salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağı uyarısında bulundu.

SALGINA KARŞI BİR DİZİ DESTEK PAKETİ GELDİ



4 Mart: Koruyucu maske, tulum, gözlük ve steril eldiveni ihracı ön izne bağlandı.

12 Mart: Fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalara ilişkin 81 ilde denetime başlandı.

n 13 Mart: Tüm fuarlar ertelendi. Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda’ya uçuşların 17 Nisan’a kadar durdurulacağı açıklandı.

16 Mart: Hükümet, salgından en fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacağını duyurdu.

18 Mart: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın önlemlerini içeren ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ni açıkladı. 100 milyar liralık mali destek duyuruldu.

21 Mart: Toplamda 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağı bildirildi.

28 Mart: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı, yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

KISA ÇALIŞMAYA BAŞVURULAR BAŞLADI



1 Nisan: Kovid-19’la mücadele sürecinde firmalara, işçi çıkarmak ya da çalışanlarına ücretsiz izin vermek yerine Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvurmaları çağrısı yapıldı.

2 Nisan: Martta ihracat, Kovid-19’un etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.81 geriledi. ‘Kovid-19 Platformu’ altında 7 farklı aşı projesi duyuruldu.

5 Nisan: Ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alındı.

7 Nisan: 2 milyon mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay ertelendi.

12 Nisan: Kısa çalışma ödeneğine 200 binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulunduğu ve 700 bininin onaylandığını bildirildi.

16 Nisan: Kredi faizlerindeki indirimlerle, ilk 3 ayda satılan 341 bin 38 konut, ‘son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı’ oldu.

27 Nisan: TOBB ‘Nefes Kredisi’ni yeniden devreye aldı.

MASKELER 1 LİRADAN YENİDEN SATIŞA ÇIKTI



7 Mayıs: Cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacağı, bu fiyatın üzerindeki satışların ‘fahiş fiyat’ olarak değerlendirileceği bildirildi.

9 Mayıs: Marmaray’dan ilk yurt içi yük treni geçti.

11 Mayıs: 21 Mart’tan beri kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, kapılarını tekrar açtı.

21 Mayıs: Çin’e süt ve süt ürünleri ihracatının önü açıldı.

29 Mayıs: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.5 oranında büyüme kaydetti.

29 Mayıs: Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi ‘Fatih’, Karadeniz’de sondaj faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta sefere çıktı.

EKONOMİDE NORMALLEŞME SÜRECİ



1 Haziran: Mart ayı itibarıyla durdurulan havayolu ulaşımında iç hat seferleri yeniden başladı. Restoran ve kafeler açıldı.

4 Haziran: Türkiye’nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece’nin son montajı yapıldı.

11 Haziran: Tarifeli yurtdışı uçuşlar yeniden başladı.

12 Haziran: Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk yerli sentez ilaç olan ‘Favipiravir’ isimli ilacın yerli sentezinin ruhsatlandırma aşamasına geldiği açıklandı.

24 Haziran: İlk defa e-ticaret verileri açıklandı. 2019’da e-ticaret hacmi 136 milyar lira oldu.

29 Haziran: Ekonomik güven endeksi, yüzde 19.1 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK ARTIŞ YAŞANDI



13 Temmuz: Sanayi üretim endeksi mayısta aylık bazda yüzde 17.4 yükseldi.

20 Temmuz: Fatih, Karadeniz’deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı.

23 Temmuz: Kovid-19 salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarın Halkbank’tan aldığı ve ödenmeyen düşük faizli kredi borçları 3 ay ertelendi.

ÇARKLAR DÖNDÜKÇE İHRACAT YENİDEN ARTTI



4 Ağustos: Temmuzda ihracatın bir önceki aya göre yüzde 11.5 artışla 15 milyar 12 milyon dolar olduğu açıklandı.

13 Ağustos: Türkiye ve Libya arasında Türk firmaların Libya’da yürüttüğü projelerde yaşanan sıkıntıların çözümü ve yarım kalan projelerinin devamı için mutabakat zaptı imzalandı.

21 Ağustos: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih’in Karadeniz’de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğini açıkladı.

30 Ağustos: Otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı yükseltildi.

31 Ağustos: Ekonomi salgının etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI AÇIKLANDI



6 Eylül: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu’nda ilk tren raya indi.

14 Eylül: Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 8.4 yükselerek Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 112.6 seviyesi üzerine çıktı.

29 Eylül: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0.3 olarak öngörülürken, 2021’de yüzde 5.8, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

9.3 KİLOMETRELİK REYHANLI BARAJI’NIN AÇILIŞI YAPILDI



3 Ekim: 9.3 kilometreyle Türkiye’nin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı törenle açıldı.

8 Ekim: 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Plan yayımlandı.

13 Ekim: Taşınmaz ticareti düzenlemesiyle yetki belgesi almadan emlakçılık yapılmayacağı kararlaştırıldı.

17 Ekim: TPAO, Karadeniz’de Tuna-1 kuyusundaki ilk ultra derin deniz keşfindeki doğalgaz rezerv miktarında 85 milyar metreküp artış saptandığını ve bununla birlikte toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu.

TÜRKİYE OECD’DE TEK BÜYÜYEN ÜLKE



4 Kasım: Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok’a, yasal sürede temsilci bildirmedikleri için 10’ar milyon lira ceza kesildi.

7 Kasım: TCMB Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Naci Ağbal atandı.

9 Kasım: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edildi.

10 Kasım: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan atandı.

17 Kasım: Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun yürürlüğe girdi.

30 Kasım: Türkiye, salgınının etkilerine rağmen üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüdü. Türkiye OECD ülkeleri arasında ise büyüyen tek ülke oldu.

3.5 MİLYON ONSLUK ALTIN REZERVİ BULUNDU



4 Aralık: Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni, İstanbul’dan uğurlandı.

7 Aralık: Kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün toplam 562 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

17 Aralık: İlk ihracat treni başarıyla Çin’e ulaştı.

22 Aralık: Gübretaş’ın Bilecik’in Söğüt İlçesi’ndeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

30 Aralık: Borç yapılandırmasında başvuru ve ilk taksit bir ay uzatıldı. Hem kısa çalışma ödeneği hem de işten çıkarma yasağı bitiş tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldı.