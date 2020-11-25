Ekonomide yeni dönem TL'yi cazip hale getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Ekonomide yeni dönem’ söylemi ve ekonomi yönetimindeki bayrak değişimiyle Türk Lirası varlıklara olan talep önemli ölçüde artarken analistler, TL varlıkların küresel bazda en iskontolu varlıklardan olduğunu, atılan son adımlarla risk algısını artıran bir çok etkenin törpülendiğini söylediler. Analistler, TL’nin carry trade (düşük maliyetten borçlanıp bunu getirisi yüksek para birimlerine yatırmak) fırsatı arayan yatırımcılar için öne çıktığını ve 6 Kasım’dan bu yana TL’nin yüzde 10.30’luk getiriyle dünyada en iyi performanslardan birini sergilediğine dikkati çekti. Küresel piyasalarda negatif getirili tahvil miktarının 17.5 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesinde bulunduğunu hatırlatan analistler, Türkiye’nin de son faiz artışıyla birlikte pozitif reel faiz veren pozisyonunun küresel bazda portföy yatırımlarını çekmesinde önemli bir etken olacağını dile getirdiler.

HİSSELER İSKONTOLU



İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu “Ülkeye ait risk priminde düşüş olması hemen yabancıları harekete geçirdi. Çünkü yabancı Türkiye’de artık kur riski bir süre olmayabilir diye düşünmeye başladı. Hemen para girişi başladı. Hisse senetlerinde geçen hafta 614 milyon dolar alış yaşandı“ dedi. Turşucu, banka hisselerinin oldukça iskontolu olduğunu ve yabancıların bu varlıkları almayı sürdürebileceğini belirtti. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ise TL varlıklara 1 milyar dolara yakın bir yabancı girişinin olduğunu belirterek “Banka hisseleri ilgi görecek” dedi.

HSBC DOLAR TAHMİNİNİ 7.10’A ÇEKTİ



Yabancı bankaların TL’ye dönük olumlu tahminleri devam ediyor. Son olarak HSBC da 2021 sonu dolar tahminini 7.70’ten 7.10’a indirdi. Bankanın raporunda “Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve daha geleneksel bir politika yaklaşımına geçiş, TL’nin görünümünü destekledi” değerlendirmeleri yer aldı. Raporda TL’nin 2021 sonuna dek bu görünümünü devam edeceğine vurgu yapıldı.

BDDK’DAN MEVDUAT FAİZİNİ ARTIRACAK YENİ ADIM



Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), salgın döneminde bankaları kredi vermeye teşvik etmek için uygulamaya geçtiği aktif rasyosu hesaplamasına 31 Aralık itibarıyla son veriyor. Bankacılık sektörü ve bilançolar için oldukça önemli olan aktif rasyosu uygulamasından vazgeçilmesiyle mevduat faizlerinde birkaç puanlık daha artış ihtimali söz konusu olacak. Merkez Bankası tarafından politika faizinin yüzde 15’e yükseltilmesi sonrası TL mevduat faizlerinde de yüzde 15 seviyesi görülmeye başlamıştı. Yapılan değişiklik ile bankaların TL mevduat faizlerini daha rahat artırabilmesi amaçlanıyor. BDDK’nın adımı sonrası dolar dalgalı bir seyir izledi. Sabah saatlerinde 7.95’i test eden dolar önce 7.87’lere çekildi. Daha sonra 8 lirayı aşan dolar günü ise 7.97 liradan kapattı.

28 AY SONRA 10 YIL VADELİ TAHVİL İHRACI



Merkez Bankası’nın 475 baz puan faiz artırımının ardından Hazine dün iki ayrı ihale yaptı. Yeni gösterge olacak 10 yıl vadeli tahvil 28 aylık aranın ardından ilk kez ihraç edildi. İhalede ortalama faiz yüzde 12.32 oldu. İhaleye 3.5 milyar teklif geldi, 1.5 milyarlık satış yapıldı. Dün ayrıca 7 yıl vadeli değişken faizli tahvil de ilk kez satıldı. Bu tahvilin faizi de 6.86 oldu. Hazine iki ihalede 5.6 milyar lira borçlandı.