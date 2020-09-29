Ekonomide yeni dönem: İş dünyasından YEP'e tam destek geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin iş dünyasından olumlu açıklamalar geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP) değerlendirdi.

AA'da yer alan haberde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi programını açıkladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin, "İlk defa 2023'e erişen bir YEP açıklandı. YEP'teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiğini belirten Avdagiç şunları söyledi:

"YEP'te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz"

"ÖZEL SEKTÖRÜMÜZE HEYECAN VE MORAL VERMİŞTİR"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 3 yıllık ekonomi programını ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ'leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz'

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) toplumun tüm kesimleri için güven verici olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken program ile ilgili şunları söyledi:

"Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır. Yabancı finans kuruluşlarının tamamı Türkiye ekonomisinin 2020'de küçüleceğini beklerken Türkiye yılı yüzde 0,3 büyüme ile kapatacak. Bu hedefe ulaşılmasında en büyük pay, şüphesiz ki insanımızın yardımlaşma kültürünündür"

Palandöken, enflasyon hedefini tutturmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2021 yılında daha da büyümemiz ve güçlenmemiz için esnaf ve sanatkara destek verilmesi, temel gıdada fiyat istikrarının sağlanması çok önemli. Fiyat istikrarını sağlayabilmemiz halinde başta büyüme ve işsizlik oranı olmak üzere tüm makro veriler çok daha iyi olacaktır. YEP toplumun tüm kesimleri için güven verici. Kademeli geçiş süreci ekonominin adım adım toparlanmasını sağlayacak. Bu süreçte iş yapamayan esnafa nakdi destek verilmesi, toparlanma sürecine büyük katkı yapacaktır."

ATAO BAŞKANI BARAN'DAN 2023 VURGUSU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) planlanan adımların, Türkiye'nin 2023 yılına daha güçlü bir ülke olarak ulaşmasını sağlayacağını belirtti ve konu ile ilgili şu açıklamalarda bulunudu:

"Yeni Ekonomi Programı'nda küresel gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin hedefleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan tedbirlerden oluşan planlama yapılmış. Savunma sanayisinin ardından sağlık alanında yerlileştirme çalışmaları da stratejik öneme sahip."