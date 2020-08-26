Ekonomide toparlanma güçleniyor

Merkez Bankası’nın verilerine göre; mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de aynı dönemde 5.8 puan artarak 105.2’ye çıktı. TÜİK’in açıkladığı bir başka veri olan güven endeksi ağustosta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 5.7, perakendede yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2.3 azaldı.

VARANK: CANLANMA GÜÇLÜ



Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisinin güçlü bir performans gösterdiğine dikkati çekti. Varank reel sektör güveninin siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldiğini, kapasite kullanım oranlarının da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttığını belirterek, “Canlanmaya süreklilik kazandıracağız” diye konuştu.

ALBAYRAK: BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ



Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106.2, hizmet sektörü güven endeksi 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73’e yükseldi” dedi.