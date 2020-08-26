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26 Ağustos 2020 Çarşamba 00:24 | Son Güncelleme:

Ekonomide toparlanma güçleniyor

Ekonomide toparlanma güçleniyor

İmalat sanayinin önemli göstergelerinden kapasite kullanım oranı ağustosta bir önceki aya göre 2.6 puan artarak yüzde 73.3 seviyesinde gerçekleşti. Kapasite kullanımındaki artış 4 aydır kesintisiz sürerken reel kesim güven endeksi ise ağustosta 5.5 puan artarak 1062 oldu.

Merkez Bankası’nın verilerine göre; mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de aynı dönemde 5.8 puan artarak 105.2’ye çıktı. TÜİK’in açıkladığı bir başka veri olan güven endeksi ağustosta geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 5.7, perakendede yüzde 0.2 artarken, inşaat sektöründe yüzde 2.3 azaldı.

VARANK: CANLANMA GÜÇLÜ

Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, imalat sanayisinin güçlü bir performans gösterdiğine dikkati çekti. Varank reel sektör güveninin siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldiğini, kapasite kullanım oranlarının da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttığını belirterek, “Canlanmaya süreklilik kazandıracağız” diye konuştu.

ALBAYRAK: BİLEĞİMİZ BÜKÜLMEZ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106.2, hizmet sektörü güven endeksi 70.5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94.9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73’e yükseldi” dedi.

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