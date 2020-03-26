Ekonomide 'koronaya karşı zırh' tamam

KARŞILIKSIZ ÇEKTE 15 EŞİT TAKSİT



Çek Kanunu’nda yapılan değişiklikle 24 Mart 2020’ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Hükümlü, tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeyecek. Kalan kısım ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödenecek.

24 MART ÖNCESİ SİCİL AFFINA GİRECEK



25 Mart 2020 öncesi karşılıksız çek, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişiler, borcun ödenmesi geciken kısmının tamamını 31 Aralık 2020’ye kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde sicil affından yararlanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ESNETİLDİ



30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Kısa Çalışma Ödeneği’nden maaşının yüzde 60’ını alabilecek çalışanlar için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması şartı 450 güne; son 120 gün hizmet akdine tabi olunması şartı da 60 güne indirilecek.

Bir ayda 10 gün ve üzeri kısmi süreli ve puantaj usulü çalışanlarla ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

2020 yılında işverene günlük 2,50 lira aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Sağlanacak desteğin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 7 milyar lirayı bulması bekleniyor.

EMEKLİYE 1 NİSAN’DA İKRAMİYE ÖDENECEK



Malullük ve yaşlılık sigortasından yapılan aylık ödemeler 1500 TL’den az olmayacak.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen biner TL ikramiye, bayramın içinde bulunduğu ayda ödenecek.

1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, tahliye sebebi oluşturmayacak.

İŞLETMELERE 25 MİLYAR LİRA KGF DESTEĞİ



Düzenlemeyle Kredi Garanti Fonu (KGF) limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı.

Kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve devlete olan ödemeleri 6 ay süreyle ertelenecek.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb. konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan tüm hizmetlerden alı nacak “konaklama vergisi” 1 Nisan yerine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

MÜCBİR SEBEP TEDBİRLERİ VE BORÇ ERTELEME YÜRÜRLÜKTE



Koronavirüs salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflerin mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Yaklaşık 1.9 milyon mükellef 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihlerinde mücbir sebep hükümlerinden yararlanacak.

65 YAŞ DA KAPSAMDA



Düzenlemeden 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler de yararlanacak. Ayrıca salgında zarar gören esnaf ve sanatkarın, Halk Bankası’nda kullandığı düşük faizli kredilerden doğan borçları 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelendi. Konuya ilişkin iki ayrı karar da Resmi Gazete’de yayımlanarak devreye alındı.