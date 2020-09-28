Ekonomide gözler bu hafta açıklanacak YEP'e çevrildi: Gelecek üç yılın yol haritası olacak

Ekonomide gözler bu hafta açıklanacak yeni ekonomi programında olacak. Ekonomide 2021-2023 dönemine ilişkin yol haritası bellirlenecek. Ayrıca ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri de netleşecek.

TRT Haber'de yer alan habere göre, gözler Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) çevrildi. Ekonomide gelecek üç yılın yol haritası olacak programı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklayacak.

Açıklanacak yeni ekonomi programı ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi makro göstergeler duyurulacak.

Programda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar ve hedefler de yer alacak. Koronavirüs salgını kaynaklı gelişmelerin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da yakından takip ediliyor.

Diğer yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı ekonomik güven endeksini yarın açıklayacak. Endeks ağustosta 85,9'a yükselmişti.

Çarşamba günü ise dış ticaret verileri netleşecek.

Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi de perşembe günü açıklanacak.