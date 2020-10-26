Ekonomi yeniden büyüme politikasına giriyor

Salgın sonrası normalleşme adımları kapsamında alınan kararlarla birlikte öncü göstergeler ekonomide son çeyrek için de olumlu sinyaller vermeye başladı. Hem kapasite kullanım oranı, hem reel kesim güven endeksi son çeyreğin ilk ayına yükselişle girdi. Merkez Bankası tarafından açıklanan reel kesim güven endeksi, ekim ayında bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4.0 puan artarak 109.7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece reel kesim güven endeksinde Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviye yakalandı.

KAPASİTE YILBAŞINA



Dün açıklanan başka bir veri olan kapasite kullanım oranında ise neredeyse yılbaşındaki seviyeler yakalandı. Pandemi nedeniyle martta sert düşüş yaşanan kapasite kullanım oranı ekimde 0.8 puan artarak yüzde 75.4’e ulaştı. Böylece kapasite kullanım oranında üst üste yedinci ayda da artış kaydedildi. Ayrıca dün Türkiye İstatistik Kurumu’nca açıklanan sektörel güven endekslerinde de önemli artışlar yaşandı.

ROTASINDA İLERLİYOR



“Ekim ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 arttı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 74,6’dan yüzde 74,9’a yükseldi” diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Türkiye, salgının ilk görülmeye başlandığı mart ayında proaktif bir yaklaşım sergileyerek tüm kurumlarıyla reel sektöre, finansal piyasalar ve vatandaşlara yönelik destek adımlarını devreye sokmuştu. Bu adımlar 3. çeyrekten itibaren ekonomiye olumlu yansımaya başlamıştı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE İYİLEŞME BAŞLADI



Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı sektörel güven endekslerine göre ekimde pandemi döneminde zor günler geçiren hizmet sektörü toparlanmaya başladı. Güven endeksi ekimde geçen aya göre mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 74.9 iken, ekimde yüzde 6.4 artarak 79.7’ye yükseldi. Güven endeksi perakende ticarette yüzde 1.7 ve inşaat sektöründe ise yüzde oranında 0.6 arttı.

EKONOMİSTLER: SANAYİDE TOPARLANMA SÜRÜYOR



Ekonomistler, açıklanan verilerin, sanayi üretimindeki toparlanmanın son çeyrekte de devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi “İlk çeyrekte yüzde 75,6, ikinci çeyrekte yüzde 63,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 72,9 gerçekleşen ortalama kapasite kullanım oranı son çeyreğe daha yüksek giriş yaptı” dedi. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da “Hem ihracat, hem de ithalattaki talep artışının sanayi üretimini, dolayısıyla kapasite kullanımını artırmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Bu durum da bu sektörlere ilişkin güven endekslerini yukarı taşımaya devam ediyor” diye konuştu.