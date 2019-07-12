Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7062
  • 6,4232
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Haftanın kazandıranı belli oldu! Ekonomi piyasasında son durum

Haftanın kazandıranı belli oldu! Ekonomi piyasasında son durum

Haftanın kazandıranı belli oldu! Ekonomi piyasasında son durum

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 azalış kaydetti. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar/TL yüzde 2,02, avro/TL yüzde 2,31 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 2,55 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar yüzde 2,02, avro yüzde 2,31 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 99.870,63, en düşük 96.270,98 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,55 azalışla puandan 97.098,34 tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,37 artışla 260,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 1.738,00 lira oldu. Geçen hafta 411,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 425,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,02 değer kazanarak 5,7530 liraya, avro da yüzde 2,31 artarak 6,4710 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,39 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,15 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
Zehra Çilingiroğlu nişanlandı mı? Yanıt verdi
<p>Evde gördüğümüz ve etrafa ve bize zarar veren güveleri doğal yollarla evden uzaklaştırmak mümkün.

Güveleri Doğal Yollarla Evden Uzaklaştırmak Mümkün Mü? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı

Denizaltıya uyuşturucu operasyonu