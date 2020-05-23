Ekonomi dipten dönüş sinyali verdi! İki bayram arası toparlanma dönemi

Ekonominin ibresi yeniden yukarı dönüyor. Yaklaşık 2.5 aydır koronavirüs nedeniyle zorlu bir sınav veren Türk ekonomisi mayısta yeniden üretime dönmek için hazırlık yaptı. Üretimdeki artışın ilk işareti de kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksinde görüldü. Reel kesim güven endeksi mayıs ayında, nisan ayına göre 10.1 puan artarak 76.9 düzeyine yükseldi. Merkez Bankası açıklamasında, “Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görülüyor” denildi. TÜİK’in açıkladığı sektörel güven endekslerine göre ise mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi nisan ayında 46.1 iken bu ay yüzde 10,8 artarak 51.1 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 44.7 iken bu ay yüzde 31,1 artarak 58,5 değerini aldı.

KAPASİTE DE ARTIYOR



Merkez Bankası tarafından açıklanan bir başka veri olan imalat sanayii kapasite kullanım oranı ise mayısta 1 puan artarak yüzde 62.6 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistler bayram sonrası toparlanmanın hızlanmasını bekliyor.

YOĞUN SİPARİŞ BİLDİRİMİ GELİYOR



İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: “İki önemli haber iş dünyasında çıkış sürecinin başlamakta olduğu konusunda cesaret veriyor. Bazı sektörlerden son günlerde ‘yoğun siparişler’ aldıkları bildirimi geliyor. Bu, hazirandan itibaren ekonomide ibrenin yukarıya doğru çıkacağına inancımızı artırıyor. İkinci olumlu haber ise hracat sefer sayıları artıyor.”