Ekonomi de gücünü gösteriyor

Türkiye ekonomisi hayata geçirdiği reformlar ve bunun sonucunda yaşanan pozitif gelişmelerle dünyada da kendini ispatlamaya devam ediyor. Yabancı kuruluşlar Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlarken, dün de Dünya Bankası Türkiye’ye gelecek yatırımlar için önemli bir referans olacak raporunu açıkladı. Dünya çapında iş yapma ortamına ilişkin önemli bir gösterge olan ‘İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ 2020 yılı raporuna göre, genel sıralamada geçen sene 43’üncü basamakta yer alan Türkiye 10 sıra yükselerek 190 ülke arasında en kolay iş yapılan 33’üncü ülke oldu. İş Yapma Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index) üye ülkelerde yatırım ortamını etkileyen düzenlemeleri analiz ediyor.

ASIL SIÇRAMA VERGİDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında, iş yapma kolaylığı reform çalışmalarının başarılı şekilde yürütüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Bu başarı, özel sektörümüzü temsilen TOBB’la ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla işe başlama, vergi ödeme, elektrik temini, tapu kaydı ve dış ticaret alanlarında yapılan reformlarla gerçekleşti. Endeksteki en büyük sıçrama bakanlığımız sorumluluğundaki vergi alanında sağlanarak, bu alanda sıralamamız 80’den 26’ya yükseldi.”

YÜKSELİŞTE NELER ETKİLİ OLDU?

Türkiye'yi iş yapma kolaylığında üst sıralara taşıyan adımlar şunlar: İş kurma, işçi alımı, yer temini, finansmana erişim, gündelik faaliyetlere ilişkin ödemeler ve güvenli bir iş ortamında faaliyet gösterme. Türkiye sıralamada 15 yılda 60 sıra yükseldi.

TAHMİNLER YÜKSELİŞTE

yabancı kuruluşlar Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, IMF, 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde eksi 2.5’ten yüzde 0.2’ye, 2020 için de yüzde 2.5’ten yüzde 3’e yükseltti. OECD, 2019 küçülme tahminini yüzde 2.6’dan yüzde 0.3’e çekerken, Fitch de bu yılki beklentisini yüzde eksi 1.1’den eksi 0.3’e revize etti. Pozitif gelişmelerin etkisiyle Türkiye’de 2020’nin ilk çeyreğinden itibaren istihdamın da artması bekleniyor.

YABANCI YATIRIMCI İÇİN REFERANS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gelen bu atılım, Türkiye’nin yatırımları ve istihdamı artırmak için ihtiyaç duyduğu reformları yaptığına ve yapmaya devam edeceğine dair bir göstergedir” dedi. Hisarcıklıoğlu, sonuçların yabancı yatırımcılar için kuvvetli bir referans noktası olabileceğine dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, “10 basamak yükselmek, Türkiye’nin ara vermeden reformları hayata geçirdiğini ve şirketler açısından iş yapma ortamını sürekli kolaylaştırma yönünde düzenlemeler yaptığını gösteriyor” dedi.

Reformlarımızı sürdüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin 10 sıra daha yükselerek 33. sıraya yerleştiğini bildiren Albayrak, şunları kaydetti: “Bakanlığımız liderliğinde yürüttüğümüz iş yapma kolaylığı reform çalışmalarına katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarımı, ilgili tüm bakanlıklarla kamu kurumlarındaki çalışanlarımızı ve TOBB’u tebrik ediyorum. Reformlarımızı sürdüreceğiz. İşe başlama, vergi ödeme ve dış ticaret gibi alanlardaki kazanımları ileri taşıyacağız. Özellikle maliyetlerin daha da düşmesini, iş hayatında verimliliğin artırılmasını sağlayarak Türkiye’nin yatırım iklimini en üst seviyeye çıkaracağız.”

GlobalCapital’den Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ödül: ‘En başarılı borç yönetimi’ Türkiye’de

BİR güzel haber de uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital’den geldi. Kuruluş, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.

KUR ATAKLARINA RAĞMEN

Borç yönetimi birimi, ‘Yılın Kamu Borcu Yönetim Ofisi’ seçildi. Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların belirsizliklerle boğuştuğu, kur ataklarının yaşandığı bir dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim oldu. Bu arada Türkiye’nin iç borçlanma senetlerinin faizi Mart 2018’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

GÜVENİ YÜKSEK TUTTUK

Bakan Berat Albayrak, spekülatif atakların yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli gördüğünü aktararak, “Yatırımcı güvenini güçlü tutarken, en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler geldi. ” dedi.

Kur saldırısına rağmen 8.7 milyar dolar finansman

GlobalCapItal’ın değerlendirmesinde, Türkiye’nin, son bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat çekilerek, “Bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden hiç taviz vermedi. Ağustos 2018, Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekimde piyasalara geri döndü ve 5 yıllık tahville 2 milyar dolar sağladı” denildi. Türkiye’nin 2018 yılında toplam 8.7 milyar dolarlık finansman sağladığı vurgulandı.

MERKEZ’DEN 250 PUANLIK YENİ FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası dünkü ekim ayı toplantısında politika faiz oranını beklentilerin üzerinde, 250 baz puan indirerek, yüzde 14’e çekti. Böylece temmuzdan bu yana 1000 puanlık indirim yapılmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) dünkü ekim ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16.50’den yüzde 14’e indirdi. Hafta başında ekonomistlerin ve finans kurumlarının ortalama beklentisi 100 baz puanlık bir indirim yönündeydi. Hükümetin Suriye konusunda ABD’nin ardından Rusya ile de anlaşması ve belirsizliğin büyük oranda ortadan kalkmasıyla 200 baz puanlık indirim beklentisi daha çok ön plana çıkarak fiyatlanmaya başlanmıştı. Ancak indirim beklentinin biraz üzerinde 250 baz puan olarak gerçekleşti. TCMB’den yapılan açıklamada, yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki öngörülerin ‘belirgin’ olarak altında kalabileceğine işaret ettiği, bu nedenle politika faizinin 250 baz puan indirilmesine karar verildiği belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Açıklamada, ayrıca iktisadi faaliyette ılımlı toparlanma eğiliminin sürdüğü belirtildi. TCMB açıklamasında, “Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Karar sonrası düşüşe geçen gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.27 ile yaklaşık 20 ayın en düşük seviyesini gördü.

Spekülatif atak kısa sürdü dolar düştü

9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı sonrasında kurda spekülatif ataklar yaşanmış ve dolar 5.90 TL seviyesine kadar getirilmişti. Ancak planlar tutmadı ve hem bölgedeki anlaşma hem de ABD’nin yaptırımları kaldırmasıyla hızla düşüşe geçen dolar/TL, dün sabah saatlerinde 7 Ekim’den bu yana en düşük seviye olan 5.72’ye kadar geriledi. Ardından Merkez Bankası’nın politika faizini beklentinin üzerinde indirmesine karşın kur, indirimi fiyatlamış olduğundan çok etkilenmedi ve 5.75 TL seviyelerinde dengelendi.

Temmuzdan beri 1000 puanı buldu

Merkez Bankası, Murat Uysal’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından faiz indirimlerine başladı. İlk faiz indirimi 425 baz puan olurken, eylül toplantısında da 325 baz puanlık indirim gelmişti. Merkez Bankası böylece temmuzdan beri toplam 1000 baz puanlık faiz indirimi yapmış oldu.