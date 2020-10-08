Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? İŞKUR kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı

Ekim ayı kısa çalışma ödeneği gündemde araştırılan konular arasında yerini aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Kararıyla belli bir süreliğine yeniden uzatılan kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi İŞKUR'un web sitesinden yapılabiliyor.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu. Buna göre ödemeler 5 Ekim'de başladı.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez iki aylığına uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.