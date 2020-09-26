Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, kaç ay?

Kısa çalışma ödeneği, ödenekten faydalanan çalışanların gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde devlet tarafından çalışanlar ve işverenlere destek olmak amacıyla başlatılan uygulamalar arasında kısa çalışma ödeneği yer alıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulaması Eylül ayında sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneği süresi, yeniden uzatıldı. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği kaç ay uzadı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.

Geçtiğimiz ay, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılmıştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez iki aylığına uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirmişti. Ödemeler hesaplara yatırıldı.

"Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." bilgisini paylaşan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." bilgisini vermişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.