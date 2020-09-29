Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma kaç ay uzatıldı?

Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihleri duyurdu. Kısa çalışma ödeneği uygulaması Eylül ayında sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneği süresi, yeniden uzatılmıştı.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu.

İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREDEN SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Hesap bilgileri olmayan çalışanlar İŞKUR şubesine giderek ödeneğini elden alabiliyor. Sorgulama işlemi de İŞKUR'a e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa çalışma ödeneği süresi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yeniden uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar için bu kez iki aylığına uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirmişti. Ödemeler hesaplara yatırıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.