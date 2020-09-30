Ekim ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Ekim ayı kira zammı tarihi belli oldu mu?
Ekim ayı kira artış oranı 2020 takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan kira artış oranları TÜFE verileri baz alınarak hesaplanıyor. Geçen ay kira artış oranı %11,77 olarak açıklanmıştı. Peki, Ekim ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayının sonlanması ile beraber yakından takip ediliyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Peki, Ekim ayı kira artış oranı 2020 ne zaman açıklanacak?
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim Pazartesi saat 10:00'da açıklanacak.
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?
Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA
Zam oranı: yüzde: %11,77
Zam bedeli: 112 TL
Zamlı kira bedeli: 1.112 TL
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.