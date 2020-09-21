Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan çalışanlar diğer şartları da taşımaları halinde işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşı genelde her ayın 5'i gibi yatırılıyor. Ödenek, bakanlıktan alınan karara göre erkenden de yatırılabiliyor. Peki, Ekim ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?

EKİM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayı işsizlik maaşının ne zaman yatacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ödemenin 5 Ekim gibi hesaplara yatırılması bekleniyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

EYLÜL AYI İŞSİZLİK MAAŞI YATTI

Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını söyleyen Bakanı Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayanlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatmıştı.