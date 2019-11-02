Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik." dedi.

Bakan Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

AA