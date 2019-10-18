Ekim 2019 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz indirir mi?

Ekim 2019 Merkez Bankası toplantısı ne zaman? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında geçtiğimiz ay ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Ekim 2019 Merkez Bankası toplantısı ne zaman,faiz indirir mi? merak ediliyor. İşte yanıtı..

EKİM 2019 MERKEZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2019 toplantı tarihi takvimi içerisinde önümüzdeki Ekim ayı ve Aralık ayı olmak üzere 2 toplantı daha yapacak. Bu toplantıların ilki 24 Ekim tarihine ikincisi ise 12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ İNDİRİMİ NE KADARDI?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 3,25 puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti. Merkez'in son iki toplantıdaki faiz indirimi 7,25 puanı buldu.

ART ARDA İKİ TOPLANTIDA İNDİRİM

Merkez Bankası, böylece iki toplantı üst üste faiz indirimine gitmiş oldu. İki aydaki toplam indirim 7,25 puanı buldu.

Merkez'in faiz kararı öncesi 5,75 seviyesinde işlem gören dolar 5,70'in altına indi.

Merkez Bankası, temmuz ayında politika faizini 4,25 puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.

"ILIMLI TOPARLANMA EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.