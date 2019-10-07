Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı TEFE TÜFE nasıl hesaplanır? İşte yanıtı

Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar? sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından internette araştırılıyor. Enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Ekim tarihinde açıklandı.Kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanıyor. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,27 artış gerçekleşti. Ekim 2019 kira artış oranı ne kadar, nasıl hesaplanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

EKİM 2019 KİRA ARTIŞ ORANI

Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI TEFE TÜFE EKİM 2019 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.



EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi maddeleri içerisinde aksini gösteren bir ibare yer almıyorsa kiraya zam 1 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılır.

Ülkemizde kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmekte olup 1 yılın ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse yenilenmiş sayılır ve sözleşmenin dolduğu tarihte kira zammı hakkı doğar.

2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı. Bu sayede kiracılara büyük bir kolaylık sağlandı ve yüksek enflasyon rakamları altında ezilmesinin önüne geçildi.