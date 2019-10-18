Ekim 2019 kira artış oranı hesaplama: Kiracılar bu ay ne kadar kira ödeyecek?

Kira artış oranı Ekim 2019 hesaplama işlemleri merak ediliyor. Milyonlarca kiracı her ay açıklananan kira artış oranlarını internette araştırıyor. Kira artışında Borçlar Kanunu’na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracılar bu ay ne kadar kira ödeyecek? diye merak edenler için kira artış oranı Ekim 2019 hesaplama işlemleri haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019 HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 18,27

Zam bedeli: 182,27 lira

Zamlı kira bedeli: 1.182,7 lira

KİRACI EVDEN ERKEN ÇIKMAK İSTERSE NE OLUR?

Kiracı, sözleşme tarihinden önce evden çıkmak isterse ve mal sahibi evi yeniden kiraya veremezse, kiracının bildirim yapması şartıyla tahliye tarihinden itibaren 3 aylık tazminat ödemekle yükümlüdür. Eğer kiracı bildirim yapıp çıkar ve hemen kiracı bulunursa böyle bir tazminat ödenmez.

Eğer ev bu 3 ay içerisinde yeniden kiraya verilirse, tahliye ile kiraya verildiği tarihe kadarki süre için tazminat alınabilir. Bu da 3 ayı geçemez. Ancak kiracı bildirim yapmazsa sözleşme geçerlidir ve bildirim yapıncaya kadar olan aylara ait kirayı ödemekle yükümlüdür.