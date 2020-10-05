Ehliyet harç ücreti ne kadar? Ehliyet harç ödemesi nereye, hangi bankaya yatırılıyor?

Ehliyet harcı yeni sürücü adaylarının ehliyetlerine kavuşmadan önceki son basamağını oluşturuyor. Aynı zamanda yenileme işlemlerinde de belirlenmiş olan miktar ödeniyor. Ehliyet harç ücreti her yıl güncelleniyor ve ödemeler banka üzerinden gerçekleştiriliyor.

EHLİYET HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

A, A1, A2 tipi ehliyetlerde ödenmesi gereken harç 249,3 TL

B sınıfı araçlarda ehliyet harcı 751 TL

F ve H sınıfı araçlarda ödenmesi gereken ehliyet harcı 249, 3 TL

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıfı araçlarda kullanılacak harç tutarı 1,254,2 TL

Uluslar arası ehliyet harcı miktarı 504 TL olarak belirlenmiştir.

Ehliyet alımı sırasında sadece harcın ödenmesi yetmemektedir. Bunun yanında değerli kağıt bedeli, ehliyetin kendi ücreti ve gerekli vakıflara aktarılacak vergileri de ödemeniz gerekir.

Ehliyet yenilemesi yapanlar ise yalnızca değerli kağıt ve hizmet bedelini öder.

EHLİYET HARÇ ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YATIRILIYOR?

Ehliyet harç ödemesi ATM'den yapılamıyor. Dolayısıyla banka şubelerini ziyaret etmek ya da internet bankacılığı kullanmak gerekiyor.

Ehliyet harç bedelleri vergi dairelerine de yatırılabilir.

Tüm ödemelerin yapılabildiği bankalar şu şekilde;

AKBANK

AKTİF YATIRIM BANKASI

ALBARAKA TÜRK YATIRIM BANKASI

ANADOLUBANK

FİNASBANK

ING BANK

KUVEYT TÜRK YATIRIM BANKASI

ŞEKERBANK

TEKSTİLBANK

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

TÜRKİYE HALK BANKASI

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

TÜRK EKONOMİ BANKASI

T.C. ZİRAAT BANKASI