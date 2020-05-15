EGM Polis tayin sonuçları 2020 açıklandı! 2020 Polis atama ve yer değiştirme listesi

Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları kapsamında Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.016) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

EGM POLİS TAYİN SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI!

Bu doğrultuda;

1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (9.870) personelin,

2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.467) personelin,

2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.

Ayrıca 1’inci bölgedeki (35.904), 2’inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.