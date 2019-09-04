Eğitime hazırlık ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu! İşte MEB eğitim ödeneği yatırılacağı tarih

Eğitime hazırlık ödeneğinin yatırılacağı tarih belli oldu! Eğitim öğretim ödeneği, öğrenci ve idarecilere eğitim öğretim desteği doğrultusunda ödenen kırtasiye parası olarak ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği tarihte eğitim öğretim ödeneği yatırılıyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, eğitim öğretimin başlangıcında verilen öğretim yılına hazırlık ödeneği de artırıldı.Eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar ve ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ZİYA SELÇUK EĞİTİM ÖDENEĞİNİN NE ZAMAN YATIRILACAĞINI DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine ilişkin olarak, tüm il milli eğitim müdürlüklerine resmi yazı gönderdi.

3 Eylül 2019 tarihli resmi yazıya göre, öğretim yılına hazırlık ödeneği, fiilen öğretmenlik yapanlara 9 Eylül 2019 tarihinden itibaren ödenecek.

Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğine bu dönem 1.180 TL olarak ödenecek.

2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.

2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.

Bu bilgilere bakıldığında 2019’da okulların 9 Eylül’de açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin bu hafta itibarıyla yapılacağı düşünülüyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM ÖDENEĞİ 2019 NE KADAR?



Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştır.





Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.

(2019 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği 1180 TL olarak ödenecek)

