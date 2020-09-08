Eğitim ödeneği ne kadar? Kırtasiye ücreti ne zaman yatacak 2020?

Kırtasiye ücreti ödemeleri ile ilgili gelişmeler eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yılda bir kere eğitim ödeneği veriyor. Kırtasiye ücreti alacak olan öğretmenler ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, kırtasiye ücreti ne zaman yatacak 2020?

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen eğitime hazırlık ödeneği, fiilen görevde olmayıp yeni dönemde göreve başlayacak öğretmenlere ödenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden bu yana verilmeye başlandı.

Öğretmenler, 7 Eylül'den sonra hesaplarını kontrol etmeleri halinde kırtasiye parasının hesaplarına yattığını görebilecek.

2020 KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla 1.210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.

Ödemeler ise il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek olsa da bu yıl Eylül ayının ilk haftasında tüm okullardaki öğretmenlere Eğitim Ödeneği - kırtasiye yardımı ödemelerinin yapılması beklenmektedir

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.