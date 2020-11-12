EFT'de saat sınırı kalkıyor... 7/24 para transferi dönemi

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği vurgulandı. FAST Sistemi’nin, 18 Aralık’tan itibaren 11 bankayla pilot uygulama olarak hizmete alınması planlanıyor.

IBAN’A DA GEREK YOK



FAST Sistemi’yle para transferlerindeki havale, EFT ayrımı da kalkacak. Sistemle IBAN numarası olmadan, telefon, kimlik numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak 24 saat ödeme yapılabilecek. Sistemle Kolay Adresleme Sistemi’nin de vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.